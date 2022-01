Smentite le voci di un interessamento della Roma per Ndombele

Si è parlato addirittura di una telefonata di Mourinho

In giornata dalla Francia sono giunte voci di un contatto tra la Roma e Ndombele, centrocampista del Tottenham da tempo fuori dai piani di Conte. Si è parlato addirittura di una telefonata di Mourinho (suo ex allenatore proprio durante l'esperienza nel nord di Londra) con l'intento di convincere il centrocampista a raggiungere la Capitale. Sky Sport, però, smentisce queste indiscrezioni affermando che l'unico centrocampista sul taccuino di Pinto è Sergio Oliveira. Quest'ultimo in arrivo domani mattine per sostenere le visite mediche di routine e firmare il nuovo contratto.