Smalling, venerdì l’intermediario a Trigoria. Su Dalot anche il Milan

Venerdì giornata decisiva per Smalling alla Roma. A Trigoria infatti arriverà l’intermediario (Jozo Palac) che sta curando l’operazione per chiudere la trattativa. Secondo quanto riporta Sky Sport, nell’operazione la Roma ha chiesto e continuerà a chiedere l’inserimento di Diogo Dalot, sul quale il Milan ha già presentato un’offerta di prestito, al momento rifiutata. I rossoneri ne prepareranno un’altra tra domani e venerdì. Nel caso in cui non si riesca ad arrivare alla fumata bianca per il centrale inglese, i giallorossi sono pronti a puntare sul ritorno in prestito di Antonio Rüdiger, anche se il club non rimane pienamente convinto di questa opzione.