Calciomercato, sirene arabe per Smalling: club sauditi lo vogliono a gennaio

Mourinho aspetta con ansia il ritorno in campo di Smalling. Il centrale inglese è ai box da quasi tre mesi e ha finalmente accettato di sottoporsi a delle terapie mediche che possono risolvere il problema nel giro 15/20 giorni. Difficile vederlo contro l'Udinese, ma a dicembre può tornare a disposizione dello Special One. Intanto su di lui c'è l'interesse di alcuni club arabi. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur l'ex Manchester United è finito nel mirino della Saudi Pro League e ci potrebbe essere un assalto a gennaio. In quel mese la Roma perderà anche Ndicka per la Coppa d'Africa e difficilmente si priverà di Smalling.