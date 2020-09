Smalling torna ad allenarsi col Manchester United, ma da solo: ieri doppia seduta individuale

Chris Smalling spinge per tornare alla Roma. L’accordo tra i giallorossi e lo United è vicinissimo e la dimostrazione arrivava dall’assenza del centrale inglese dai due allenamenti dei Red Devils di martedì e mercoledì. Intanto ieri – riporta il The Sun – Smalling ha svolto una doppia seduta individuale nel centro sportivo di Carrington, e così dovrebbe fare anche oggi.

Fonseca ha fretta di ritrovare il suo difensore per non affrontare con enormi difficoltà nel reparto arretrato la prima di campionato contro il Verona di sabato prossimo. L’accordo è vicino per una cifra intorno ai 13 milioni più altri tre di potenziali bonus. Che aggiungi ai tre di prestito dello scorso anno permetterebbero al Manchester United di arrivare ai famosi 20 milioni di valutazione iniziale.