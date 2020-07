Smalling, indizio sul riscatto: Chris “posa” con la nuova maglia – FOTO

Indizio social per la trattativa di calciomercato che dovrebbe confermare Smalling alla Roma. Il profilo ufficiale Twitter del club ha infatti pubblicato una foto con l’inglese associato al nuovo home kit per la prossima stagione. Quasi a indicare il buon esito delle trattative per il riscatto con lo United. Trattative che attualmente sono ancora in corso, con i giallorossi che aspettano novità importanti forti soprattutto della volontà del difensore di rimanere nella Capitale.

Al momento i giallorossi hanno ottenuto dallo United la possibilità di schierarlo solamente fino al termine del campionato di Serie A, non potendolo invece avere a disposizione per l’Europa League. Competizione in cui la Roma si trova dalla stessa parte del tabellone dei Red Devils, che potrebbero incontrare in semifinale superando il Siviglia prima e una tra Olympiakos e Wolverhampton poi.