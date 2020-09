Smalling diserta lo shooting con il Manchester: l’inglese vuole solo la Roma

Tra Smalling e il Manchester United è guerra fredda. L’inglese oggi ha disertato lo shooting fotografico di inizio stagione organizzato dai Red Devils e continua ad aspettare il via libera per tornare alla Roma, riporta il Daily Mail. La sua avventura con lo United è di fatto conclusa, ma non c’è ancora l’accordo con i giallorossi. Il Manchester chiede 20 milioni, la società dei Friedkin ne offre di meno. Smalling, che ha ancora due anni di contratto, ha già fatto sapere che non accetterà altre destinazioni che non siano la Roma (c’è già l’accordo sul contratto) e in attesa di buone notizie si allena in solitaria nel centro sportivo degli inglesi.