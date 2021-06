Smalling, da punto fermo a uomo in bilico: Mourinho decide il futuro

L'inglese ha vissuto una stagione tormentata, ora spera di ritrovare il posto da titolare. Ma non è esclusa la cessione

Chris Smalling spera di recuperare il tempo perso in questa stagione e tornare protagonista nella Roma. I giallorossi lo hanno voluto fortemente lo scorso anno e investendo 15 milioni volevano farne il perno della difesa. Lui ha rinunciato a parte dello stipendio pur di firmare. Adesso, dopo quasi un anno, non è escluso che l'ex Manchester possa essere ceduto. Come riporta TMW, sul suo futuro deciderà Mourinho, come per tutta la rosa. Entro il primo mese di ritiro il portoghese avrà chiara la situazione di ogni singolo giocatore. Se verrà confermato, sarà per fare il titolare. Altrimenti si valuterà un addio. L'Everton ha già fatto un sondaggio e potrebbe farsi di nuovo avanti in caso di apertura da parte della Roma.