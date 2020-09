Smalling, aria pesante a Manchester: continua a lavorare a parte in attesa della Roma

Nonostante l’arrivo di Marash Kumbulla, la Roma continua a restare in agguato per Chris Smalling e spera di riportare l’inglese a Trigoria entro la fine del mercato. Come scrive il Sun, anche questa mattina il difensore si è allenato a parte a Carrington, il centro sportivo dello United, così come Rojo. Il muro contro muro continua, con i Red Devils che insistono a non abbassare le pretese sul prezzo del cartellino. La richiesta è sempre 20 milioni di sterline, cifra che la Roma non è disposta a spendere. I giallorossi però restano i favoriti.