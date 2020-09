Smalling alla Roma nelle prossime 48 ore: fumata bianca vicina

Per il ritorno di Chris Smalling alla Roma siamo entrati nella fase decisiva. Nelle prossime 48 ore è atteso l’ok da parte del Manchester United al trasferimento del difensore in giallorosso, riporta La Gazzetta dello Sport. La cifra giusta dovrebbe essere 11 milioni più 3-5 di bonus. Il giocatore vive da separato in casa con i Red Devils da circa una settimana e attende solo il via libera per ritrasferirsi con la moglie e il figlio nella capitale. I Friedkin hanno chiesto di forzare la mano a Fienga dopo il colloquio con Fonseca. Il tecnico spera di avere il giocatore a disposizione da mercoledì, per poi mandarlo in campo già nell’esordio in campionato di sabato con il Verona.