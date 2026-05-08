Slot ‘richiama’ Tsimikas al Liverpool: “Tornerà da noi, sostituirà Robertson”

L'esperienza del greco a Roma è quasi al capolinea

"Robertson verrà sostituito da Tsimikas, che tornerà dal prestito". Bastano queste poche parole di Slot, intervenuto in conferenza stampa, per mettere un punto definitivo al futuro del greco. Prevedibile, quasi scontato: il laterale giallorosso non è mai riuscito a ricucirsi dello spazio nello scacchiere di Gasperini. Più per demeriti suoi che altro. Ora tornerà in Inghilterra, dove col Liverpool ha ancora un anno di contratto. Come confermano le parole del tecnico olandese dei reds, il club non cercherà nuovi innesti per sostituire Robertson: sarà Tsimikas a ricoprire il ruolo di vice-Kerkez. La Roma, con l'uscita del giocatore, andrà sul mercato per cercare esterni più funzionali al gioco di Gasperini.