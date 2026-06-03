L'Inter spera in uno spiraglio per Gianluca Mancini. Lo ribadisce Sky Sport, nonostante le smentite arrivate oggi. Il club nerazzurro osserva la questione legata al rinnovo (a un passo) del difensore romanista e sarebbe pronta ad inserirsi in caso di mancato accordo. Secondo l'emittente Marotta vorrebbe utilizzare la carta Frattesi per arrivare a Mancini visto il presunto gradimento della Roma nei confronti del centrocampista. Rispetto a ieri, però, la possibilità di una partenza di Mancini viene descritta come molto difficile. Il difensore, infatti, non intende lasciare la Roma. E lo stesso Gasperini lo ritiene un elemento cardine della squadra.