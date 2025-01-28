Victor Orta, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Akor Adams. Il dirigente spagnolo si è anche soffermato sulla possibile cessione di Isaac Romero, accostato alla Roma come possibile alternativa a Dovbyk in caso di partenza di Shomurdov: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta per Romero. Ci sono rumors e commenti a riguardo però ma ufficialmente non abbiamo ricevuto nessuna offerta per farlo partire". Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dai quotidiani spagnoli, i giallorossi avrebbero offerto 15 milioni per portare nella Capitale il 24enne che in stagione ha messo a referto 3 gol e due assist in 18 partite.