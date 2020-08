Sirene turche per Santon: ritorno di fiamma del Besiktas, cessione vicina

Davide Santon tra i primi nomi nella lista delle cessioni. Oggi il suo procuratore Claudio Vigorelli è stato a Trigoria, per parlare non solo di Nicolò Zaniolo ma anche del difensore della Roma. Il terzino ieri si è sposato, è stato convocato per il ritiro a Trigoria ma ha le valigie pronte. Come riporta ‘Sky Sport’, il Besiktas si è rifatto sotto per Santon, che stavolta potrebbe decidere di accettare la destinazione turca e lasciare la Roma. L’ex Inter e Newcastle non rientra nei progetti di Fonseca e ha la strada chiusa nelle gerarchie giallorosse: la cessione in Turchia sembra sempre più vicina.