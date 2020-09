Sirene dalla Serie A per Bouah: c’è il Bologna sul talento della Roma

La Roma lavora anche in uscita sul calciomercato. Non solo gli esuberi come Fazio, Jesus, Karsdorp e gli altri: in queste ore arrivano interessamenti anche per uno dei giovani più importanti del settore giovanile guallorosso. In campo questa sera contro la Sambenedettese nel secondo tempo, Devid Bouah resta nel mirino di alcune squadre anche di Serie A: come riporta ‘Sky Sport’, infatti, sul terzino classe 2001 – che ha cambiato da poco agente, affidandosi a Federico Pastorello – si sono posati gli occhi del Bologna dell’ex Walter Sabatini. Lui intanto oggi è tornato a giocare dopo l’ennesimo brutto infortunio al ginocchio: “I’m back”, ha festeggiato Bouah su Instagram. Ora spazio al futuro.