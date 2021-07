Si complica l’addio di Nzonzi alla Roma: rifiutato il triennale del Benfica

Il centrocampista francese ha detto no all'offerta dei portoghesi: un problema in più per Pinto

Steven Nzonzi potrebbe non lasciare la Roma a breve. Il centrocampista francese è uno dei tanti esuberi che quest'estate daranno filo da torcere a Tiago Pinto. Il campione del mondo nel 2018 è reduce dall'avventura al Rennes, che però non si è prolungata. Per lui si è fatto vivo il Benfica, ma - come riporta 'gazzetta.it' - Nzonzi ha rifiutato il triennale offerto dal club portoghese, con la Roma ha ancora un anno di contratto e guadagna 4 milioni a stagione. La sua cessione, dopo l'arrivo voluto da Monchi nel 2018 appena dopo il Mondiale vinto in Russia e costato 26,65 milioni più 4 di bonus, è tra le priorità di Pinto anche per alleggerire il monte ingaggi. Ma proprio lo stipendio altissimo è uno degli ostacoli più importanti per il suo addio.