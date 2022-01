Si complica la pista per Nandez: Juventus e Cagliari a colloquio

Il centrocampista uruguaiano è vicino ai bianconeri, andrà a Torino in prestito con diritto di riscatto

Si allontana Nandez per la Roma, questo pomeriggio è previsto un incontro tra la Juventus e il Cagliari come riportato da La Gazzetta dello Sport. I bianconeri dopo la cessione di Bentancur al Tottenham proveranno a prendere il centrocampista uruguaiano. Scambio di prestiti tra le due società, Nandez a Torino con un diritto di riscatto mentre Kaio Jorge in prestito secco ai rossoblu. L’arrivo imminente di Zakaria non crea complicazioni, sono due operazioni separate ed entrambi i giocatori cercati dalla Roma in questa sessione potrebbero finire alla Juventus.