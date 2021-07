Shomurodov: “Roma interessata a me? Non ne so nulla. Vorrei andare alla Juve”

L'attaccante del Genoa è stato accostato ai giallorossi

Tra i giocatori accostati alla Roma di Mourinho c'è anche il genoano Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko, intervistato dai media russi, ha risposto sui rumors che lo hanno accostato ai giallorossi: “La Roma? Sinceramente non ne so nulla. Fa piacere l’interesse della Juventus, nel futuro sarebbe bello fare il prossimo passo della mia carriera lì”. Poi sul sogno di andare al Chelsea ha aggiunto: “Ho detto già da tempo che sono un tifoso del Chelsea. E il mio agente ha contatti con Abramovich...". Nella sua prima stagione in Serie A ha segnato 8 gol, giocando in 32 partite.