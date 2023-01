Shomurodov, offerta ufficiale del Torino: la Roma vuole l’obbligo. Fatta per Villar

Sono ore calde per il mercato in uscita della Roma. In particolare Eldor Shomurodov viaggia sempre di più verso il Torino: secondo 'Sky Sport', i granata hanno fatto ulteriori passi in avanti per l'uzbeko presentando un'offerta ufficiale per il prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 12 milioni. Cifra importante, ma la formula non convince i giallorossi che chiedono di inserire un obbligo di riscatto, almeno al verificarsi di determinate condizioni. Per quanto riguarda Gonzalo Villar, invece, è pronto il ritorno a Trigoria, solo temporaneo. Dopo i primi sei mesi alla Sampdoria, lo spagnolo andrà al Getafe in prestito con obbligo a 3,5 milioni in base al raggiungimento della salvezza e al 50% delle presenze del giocatore più un altro 50% giallorosso sulla futura rivendita. L'operazione è praticamente chiusa.