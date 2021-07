Shomurodov è sbarcato a Roma: l’attaccante a Trigoria per i test fisici

L'uzbeko è atterrato alle 7.40 a Fiumicino e si è diretto al centro sportivo

Ecco Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko è arrivato a Fiumicino questa mattina alle ore 7.40, ed ha raggiunto poi Trigoria accompagnato da un'auto della società. Dopo aver firmato con i giallorossi raggiungerà il ritiro della Roma a Carvoeiro, in Portogallo. Lascia il Genoa e arriva in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 17.5 milioni di euro più 2.5 bonus, e il 10% sulla futura rivendita. Ora per lui test fisici e firma del contratto.