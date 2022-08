Sebastiani (Pres. Pescara): “Puntiamo su Veroli, non c’è volontà di cederlo”

"Partiamo a fari spenti con una squadra quasi del tutto rinnovata. - dice Daniele Sebastiani, presidente del Pescara ai microfoni di Rete8 - Sono convinto che ci divertiremo. Colombo sta lavorando molto bene. Completeremo la rosa, Veroli è un giocatore su cui puntiamo: non c’è alcuna volontà di cederlo. Piace a diverse società ma dobbiamo essere soddisfatti sia noi come club che il ragazzo. Solo in questo caso valuteremmo l’opportunità di un trasferimento".