Schick si sposa e aspetta il mercato. L’agente apre al Milan: “Rangnick lo conosce bene”

Nella sua estate movimentata Patrik Schick ha voluto mettere un punto importante. Sabato l’attaccante ceco sposerà Hana, la sua fidanzata storica, in una cerimonia a Praga. Da tempo l’ex Roma aveva fatto la proposta, ma con la pandemia e i dubbi sul futuro non era riuscito a incastrare la data giusta. Il fatidico sì – secondo quanto riporta Bild – arriverà sabato, giusto in tempo per il raduno con il Lipsia che è stato fissato per lunedì. Per la luna di miele i due dovranno aspettare, anche se hanno fatto un salto a Creta la scorsa settimana. Il prossimo viaggio fissato invece è quello per Lisbona. Schick e i suoi compagni cominceranno la preparazione per la Champions che si giocheranno in Portogallo ad agosto (senza Werner). Ad aspettarli nei quarti di finale l’ostacolo Atletico Madrid.

Schick si sposa con Hana. Il Milan in pressing e l’agente apre: “Se ci va Rangnick…”

Definito il presente, si dovrà pensare al futuro. L’agente di Schick ci sta già lavorando e con il Lipsia che al momento non sembra intenzionato ad affondare il colpo per acquistarlo dalla Roma, l’interesse del Milan è stato accolto positivamente. “Non mi hanno detto nulla riguardo al Milan, ma se Rangnick dovesse andare lì…” ha detto Paska a iDnes.cz. “Rangnick conosce molto bene Patrik. È una delle persone che lo volevano al Lipsia” ha concluso il procuratore. Parole che aprono a una trattativa che, in realtà, è già partita. Per Rangnick, Schick rappresenta la prima scelta dell’attacco. Quando il tecnico si sarà stabilito a Milanello partirà l’assalto. Intanto in Germania si è fatto avanti anche il Bayer Leverkusen, che ha pensato al ceco per il post Havertz, diretto al Chelsea. La speranza della Roma è che possa nascere un’asta.