Schick annaspa, ma la Roma con lui può fare cassa. Soprattutto in Premier

Il futuro di Patrik Schick resta al centro dei pensieri della Roma: spunta anche l’ipotesi Premier. Petrachi deve trattare con il Lipsia, che vorrebbe uno sconto sui 29 milioni di euro pattuiti la scorsa estate e che porterebbe una plusvalenza di 7 milioni. In ogni caso, i giallorossi accetterebbero in ogni caso anche l’intesa sui 25 pur di liberarsi di un ingaggio pesante e di un giocatore che ha già deluso le aspettative. Come riporta ‘gazzetta.it’, il ceco vorrebbe assolutamente restare al Lipsia, si è innamorato della Bundesliga ed è convinto di poter fare bene nonostante l’impiego ridotto al minimo dalla ripresa del campionato. L’agente sta discutendo con la Roma e il club tedesco, ma ascolta anche i sondaggi da parte di altri club. L’Everton ha preso informazioni, soprattutto in caso di partenza di Kean, mentre non ci sono conferme sull’interesse concreto dell’Arsenal e sul possibile ritorno alla Sampdoria. Petrachi non ha intenzione di cedere Schick in prestito secco e vorrebbe almeno un obbligo di riscatto. Contanto, prima di tutto, su un finale di stagione importante da parte dell’attaccante che riesca a convincere il Lipsia a riscattarlo.