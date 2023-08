Schena (ag. Zapata): “Duvan non pensa al mercato. Ha un contratto con l’Atalanta”

Le ultime ore di mercato riguardante la vicenda attaccante in casa Roma sono state molto agitate. Da Scamacca e Morata che si sono allontanati, alla trattativa bloccata per Marcos Leonardo. Tra i possibili nomi considerati in orbita Roma c'è anche quello di Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta. Il suo agente, Fernando Schena, ai microfoni de L'interista, ha dichiarato: "Inter? Posso dire che non c’è nulla di vero al riguardo, non ci hanno contattati. Con l’Atalanta ha un contratto, Duvan non pensa al mercato. Sì, l’obiettivo di Duvan è proprio questo: dimostrare il suo valore e guadagnarsi di nuovo la chiamata in Nazionale". L'attaccante dell'Atalanta non è il primo obiettivo della società giallorossa, ma viste le difficoltà nelle altre operazioni non è escluso un possibile approccio nei prossimi giorni.