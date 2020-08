Scambio Torreira-Diawara, la Roma accelera: trattativa con l’Arsenal

Roma e Londra sono i due centri del prossimo futuro giallorosso. E non solo perché il closing sarà in Inghilterra prima delle ultime firme nella capitale, ma anche perché a Trigoria stanno trattando con l’Arsenal lo scambio Torreira-Diawara. Come riporta Gazzetta.it, il regista ex Samp vuole tornare ad essere protagonista e lo farebbe volentieri in Italia mentre Amadou a Fonseca è piaciuto da subito ma poi non ha convinto fino in fondo complice qualche infortunio.

Alla Roma cercano un regista ideale e a Londra piace il guineano: ecco perché i due club stanno ragionando anche su uno scambio che permetterebbe a entrambe di mettere a posto i conti a livello di plusvalenze. Le due società sono in ottimi rapporti come dimostra la trattativa Mkhitaryan. Così la prima Roma di Friedkin può cambiare regista.