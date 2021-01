Scambio Dzeko-Sanchez, Marotta: “Trattativa chiusa ancora prima di essere aperta”

Nelle ultime ore a tenere banco nel calciomercato di Serie A e ovviamente in casa Roma è stato lo scambio tra Dzeko e Sanchez con l’Inter. Un affare che già ieri ha vissuto il suo capitolo finale, mancando i presupposti economici. Poco prima del match col Benevento, l’ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha sottolineato: “Gli agenti sono stati troppo audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l’oste. Una trattativa che si è chiusa ancora prima di essere aperta – ha detto a ‘Dazn’ -. Il principio che vige è che se ci sono giocatori scontenti che vogliono trovare una collocazione alternativa è doveroso non trattenerli, ma non c’è nessun caso e come ho già ribadito questo è il gruppo con cui termineremo la stagione”. Marotta mette ufficialmente la parola fine.