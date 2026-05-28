L'attacco resta il reparto che la Roma deve sistemare e rinforzare con più urgenza. Servono uomini di qualità sugli esterni, ma anche una punta tecnica ma anche fisica che veda la porta. Il nome può rispondere, ancora, a quello di Gianluca Scamacca dell'Atalanta, da cui sta arrivando in queste ore il nuovo ds D'Amico. Secondo quanto raccontato dall'esperto di mercato Nicolò Schira su X, il centravanti italiano si sta avvicinando alla Roma e sono in corso i colloqui tra il club giallorosso e la Dea. Per Scamacca sarebbe pronto un contratto fino al 2031.