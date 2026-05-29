Gianluca Scamacca spera nel ritorno alla Roma, ma ad oggi non è partita nessuna trattativa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà l'Atalanta non ha intenzione di cederlo per il momento e Sarri gradisce il centravanti. L'altro ostacolo è il costo del cartellino (25 milioni) che spaventa i giallorossi. Un vice Malen arriverà, ma sarà un acquisto meno costoso poiché le priorità sono gli esterni. Il sogno rimane Greenwood, in lista anche Summerville oltre ad altri profili. Tanto lavoro per il neo ds D'Amico che è pronto per iniziare la nuova avventura.