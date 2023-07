Scamacca, il West Ham non apre al prestito. Il Porto abbassa la richiesta per Taremi

Priorità attacco. La Roma ha messo nel mirino ormai da tempo Gianluca Scamacca, ma resta la distanza col West Ham soprattutto per la formula. Secondo 'Sky Sport', infatti, i londinesi non hanno ancora aperto al prestito come chiesto dai giallorossi. Nonostante il desiderio sbandierato ai quattro venti del calciatore ex Sassuolo. Entro questa settimana Tiago Pinto vorrebbe capire se arriverà un'apertura dagli Hammers per questa formula, con diritto di riscatto, altrimenti rischia di dover virare su altri obiettivi. Tra gli altri nomi accostati c'è anche Taremi del Porto, che però piace molto anche al Milan. I portoghesi avrebbero intanto abbassato la richiesta fino a 20 milioni di euro.