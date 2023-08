Scamacca ha scelto l’Atalanta: domani le visite mediche, battuta l’Inter

Scamacca vestirà la maglia dell'Atalanta. Come riporta 'Sky Sport', l'attaccante del West Ham si è preso qualche ora per decidere tra l'offerta della Dea e quella dell'Inter e alla fine ha scelto gli orobici di Gasperini, che hanno offerto un ingaggio superiore che arriverà a oltre 3 milioni a stagione. Al West Ham andranno 25 milioni più 5 di bonus, gli stessi proposti anche dall'Inter ma a condizioni più complicate da raggiungere. Domani sarà il giorno dell'arrivo di Scamacca in Italia per svolgere le visite mediche.