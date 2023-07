Scamacca, messaggio alla Roma: “Chi mi prende fa un affare”

"Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono strasicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto" dice Gianluca Scamacca come riporta l'account Instagram Cronache di Spogliatoio. L’attaccante cresciuto nel vivaio giallorosso dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico del West Ham ieri ha fatto ritorno a Londra, ma il suo dovrebbe essere un arrivederci. La speranza è che il prossimo viaggio a Roma sia per rimanerci, ma prima Tiago Pinto dovrà trovare l’accordo col West Ham per il trasferimento in prestito oneroso e diritto di riscatto.