Saul torna all’Atletico Madrid: “Non vedo l’ora di ricominciare”

"Sinceramente mi sento molto bene, non vedo l'ora di ripartire". Saul Niguez, uno dei nomi di mercato accostato alla Roma, tornato all'Atletico Madrid dopo l'avventura in Premier League, ha parlato ai canali ufficiali del club spagnolo: "Voglio rivedere i miei compagni di squadra e tornare a lavorare. Non ho giocato quanto volevo, però al Chelsea ho vissuto una bella esperienza".