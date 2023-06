Sassuolo, Volpato: “Nuovi colori, nuova avventura non vedo l’ora di cominciare”

"Nuovi colori, nuova avventura non vedo l’ora di cominciare". Poche parole sul suo account Twitter per inaugurare questa nuova tappa nella sua carriera. Cristian Volpato è passato al Sassuolo, e sa quanto questa possa essere una grandissima occasione per crescere, seguendo le orme di tanti altri giocatori passati per la Primavera della Roma come Scamacca e Frattesi, attuali obiettivi di mercato dei giallorossi, o come lo stesso capitan Pellegrini. 7,5 milioni di euro + il 15% sulla futura rivendita, queste le cifre della cessione che ha avvicinato, insieme alle partenze di Tahirovic, Kluivert e Missori, l'obiettivo dei 30 milioni di plusvalenze.