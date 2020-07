Sassuolo, scatta l’obbligo di riscatto per Defrel: alla Roma 10 milioni

Gregoire Defrel e la Roma arrivano ai saluti. Il centravanti francese, che era stato portato nella capitale da Monchi, sarà riscattato dal Sassuolo a seguito della condizione scattata dopo il pareggio dei neroverdi questa sera per 3-3 contro la Juventus: la squadra di De Zerbi ha raggiunto matematicamente la salvezza che ha reso possibile l’obbligo di riscatto del Sassuolo per il giocatore. A svelare le condizioni dell’affare era stato lo stesso Petrachi a Sky Sport: “Abbiamo Defrel a Sassuolo con l’obbligo di riscatto che scatta in caso di salvezza dei neroverdi. La situazione di mercato non sempre è semplice perché ancora non si hanno certezze, non si riesce a capire che tipo di situazione puoi fare perché non si hanno certezze su incassi e acquisti, tra i vari riscatti”. Alla Roma andranno circa 10 milioni, che verranno aggiunti ai 3 già guadagnati grazie al prestito oneroso.