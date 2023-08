Sassuolo, Carnevali: “Speriamo Berardi resti, ad oggi non ci sono richieste”

Tra i tantissimi nomi finiti in orbita Roma c'è stato a più riprese anche quello di Domenico Berardi. Il talento del Sassuolo sembrava dovesse andare via quest'anno, alla fine è ancora in maglia neroverde. Per la felicità di Giovanni Carnevali:"È un po' la nostra bandiera, il nostro capitano e il giocatore più forte che abbiamo. La speranza è che possa rimanere con noi, ad oggi non abbiamo alcun tipo di richiesta da nessuna società. È da lui che partiamo, come tutti gli anni. Stiamo rinnovando, stiamo facendo cessioni e adesso ci dobbiamo occupare del mercato in entrata", le parole dell'ad del Sassuolo a 'Sky Sport'.