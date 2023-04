Sassuolo, Carnevali: “Frattesi piace a Juve e non solo. Spero di cederlo in Italia”

L'ad neroverde sul centrocampista vicinissimo alla Roma nei mesi scorsi: "È pronto per una big, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito"

Il futuro di Davide Frattesi continua a tenere banco nel calciomercato della Serie A. Dopo essere stato vicinissimo alla Roma, il centrocampista è rimasto al Sassuolo ma la prossima estate sembra quella buona per l'addio. A parlarne è stato lo stesso ad dei neroverdi Giovanni Carnevali:"Sappiamo che Frattesipiace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia. Ma ultimamente abbiamo ceduto Scamacca e Traorè in Premier", ha detto a 'La Gazzetta Sportiva'.

Sarebbe stupito se Scamacca, dopo una stagione complicata in Inghilterra anche a causa di qualche problema fisico, in estate lasciasse il West Ham per tornare in Italia in prestito? Si parla della Juve… "Non ho parlato con Gianluca, ma non sarei sorpreso. Per la Juve o per qualsiasi altra big italiana sarebbe una opportunità. Non ci sono tanti nove con le caratteristiche di Scamacca in Serie A".