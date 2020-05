Sassuolo, Carnevali: “Boga è richiesto da varie società, ma resterà qui anche il prossimo anno”

Jeremie Boga grazie alla sua ottima stagione con la maglia del Sassuolo ha fatto parlare di se stesso in tutta Europa. Mezza Serie A vorrebbe assicurarsi il giovane talento, tra i club interessati c’è anche la Roma ma il Napoli sembrerebbe in pole position. Il Chelsea nel frattempo si è defilato e non eserciterà il diritto di riacquisto fissato a 15 milioni di euro. Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione La Domenica Sportiva in onda su Rai2 ed ha parlato proprio del futuro di Boga. Queste le sue parole: