Santos, il presidente su Marcos Leonardo: “Non è il momento di perdere due attaccanti”

Il Santos blinda Marcos Leonardo. Il presidente del club paulista Andres Rueda ha parlato a 'De Olho No Peixe', preoccupando in qualche modo i giallorossi e ribadendo la volontà di non cedere entrambi gli attaccanti al momento della domanda sul classe 2003: "Il Comitato Direttivo sta ancora discutendo di Marcos Leonardo. Non è il momento di perdere due attaccanti..." Una frase importante, riferita alla doppia trattativa per il classe 2003 con la Roma e per Deivid Washington che è molto vicino al Chelsea. Marcos Leonardo è al momento il calciatore più importante della rosa del neoallenatore Aguirre, capocannoniere del Santos con 14 gol in 31 partite. Non solo, perché Rueda ha aggiunto che la cessione di Deivid è "sulla buona strada". Intanto i colloqui vanno avanti e i giallorossi hanno migliorato l'offerta per arrivare a 18 milioni di euro bonus compresi più percentuale sulla futura rivendita. Marcos Leonardo non si è voluto allenare ieri e ha chiesto alla società di essere ceduto alla Roma.