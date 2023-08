Santos, dilemma sul futuro di Marcos Leonardo e Deivid: ora possono partire entrambi

La telenovela con protagonista Marcos Leonardo tiene legati a doppio filo il futuro prossimo di Roma e Santos. Il piano del club paulista è sempre stato quello di vendere solo uno tra lui e Deivid Washington ma lo scenario ad oggi potrebbe cambiare. Le recenti esternazioni del classe 2003 (che vuole solo la Roma tanto da non prendere parte alle ultime sedute d'allenamento con i propri compagni) stanno portando il Santos a nuove conclusioni. Secondo quanto riportato dal portale carioca "De Olho No Peixe", il consiglio d'amministrazione del club paulista avrebbe infatti proposto al presidente Rueda di bloccare il passaggio di Deivid al Chelsea (affare da circa 20 milioni) in modo tale da poter liberare proprio Marcos Leonardo. La proposta per il momento non è stata presa in considerazione ma al Santos adesso sono sempre più preoccupati di poterli perdere entrambi visto che, come riportato anche da diversi media locali, la situazione sembra essere diventata insostenibile. Rueda inoltre aveva promesso all'attaccante che sarebbe stato ceduto in questa sessione di mercato.