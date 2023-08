Santos, Aguirre: “Abbiamo bisogno di Marcos Leonardo. Spero che torni e ci aiuti”

Al termine della partita di campionato persa 4-0 in trasferta conyro il Fortaleza, Diego Aguirre, tecnico del Santos, ha parlato anche del futuro di Marcos Leonardo, attaccante al centro di una trattativa di mercato tra il club brasiliano e la Roma e che rifiuta di giocare perché vuole andar via: "Io credo che Marcos Leonardo starà con noi nei prossimi giorni per aiutare la squadra. - ha detto il tecnico - E' quello che immagino. Noi abbiamo bisogno di lui. Spero che verrà trovato un accordo tra lui e i diriginti. Per la squadra è molto importante che lui torni e ci aiuti a da qui alla fine dell'anno". Con questa sconfitta il Santos resta in piena zona retrocessione del campionato brasiliano.