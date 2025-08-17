La Roma non ha ancora l'ok da parte di Jadon Sancho e del suo procuratore, con cui sta parlando da giorni. I giallorossi sono in attesa, col Manchester United l'accordo è in dirittura di arrivo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di sterline. Come sottolinea Fabrizio Romano, però, da ormai tre giorni Massara sta aspettando il via libera definitivo del giocatore e di questo la Roma non è affatto contenta. A differenza di quanto sta accadendo nella trattativa con i Red Devils, a loro volta decisamente soddisfatti. Sancho si sta informando su tutto, compreso l'allenatore, oltre alla questione dell'ingaggio, cercando di capire quale sarebbe lo step più adatto per la sua carriera. L'ex Chelsea e Dortmund alla Roma rinuncerebbe a una porzione del suo enorme ingaggio, anche per questo l'inglese sta riflettendo e sta prendendo tempo. I club sono pronti, ma "sta salendo un po' di tensione" con il calciatore proprio per il suo temporeggiare.