Salernitana in pole per Santon dopo la scadenza del contratto con la Roma

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la Salernitana sarebbe in pole per Davide Santon dopo la scadenza del contratto con la Roma, prevista per il prossimo 30 giugno. Il terzino è stato un anno intero fuori rosa con i giallorossi ed ora è in cerca di una nuova sistemazione che gli permetta ancora di collezionare presenze in Serie A. Il club campano, dunque, in cerca di rinforzi in ogni reparto, si sarebbe fatto avanti per ingaggiare il giocatore a parametro zero.