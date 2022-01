Fazio, niente Salernitana: con i campani solo un confronto

Il giocatore ha già rifiutato Parma e Cadice. Sabatini è alla ricerca di calciatori pronti subito

Torna a far parlare di sé Federico Fazio nonostante siano quasi nove mesi che il giocatore è fuori rosa a Trigoria. L'impressione è quella di voler arrivare alla scadenza del suo contratto, il prossimo 30 giugno. Varie per il momento le destinazioni che il calciatore ha rifiutato, tra queste Parma e Cadice. Adesso su di lui c’è anche l’interesse della Salernitana ma è non è diventata una trattativa vera e propria e salvo sorprese non lo diventerà: Sabatini è alla ricerca giocatori più pronti mentre Fazio da luglio si allena da solo. Il giocatore 35enne cerca una squadra che gli faccia almeno un anno più opzione e ha intenzione di continuare la battaglia legale con la Roma. Il suo stipendio arriva ogni mese (deve prendere ancora 800mila euro) e nonostante si alleni al centro sportivo con un preparatore, non incrocia mai Mourinho e i compagni. Questo è il punto focale della questione che ha scatenato la causa e la richiesta del reintegro in rosa.