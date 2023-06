Salernitana, De Sanctis: “Nessuna squadra ha fatto offerte concrete per Mazzocchi”

Morgan De Sanctis, ds della Salernitana e ex portiere della Roma, in conferenza stampa parla del futuro dell'allenatore Sousa e di alcuni giocatori della squadra campana. Si parla ovviamente anche di Mazzocchi, che secondo recenti notizie era finito nel mirino di alcune squadre di Serie A, tra cui la Roma. Il ds però smentisce tutto: "Tante volte mi hanno addossato la colpa di voler mandare via Mazzocchi. Ho fatto buon viso a cattivo gioco, preferendo tacere sull’argomento. Nella mia testa non è mai stato fuori dalla Salernitana e nessuno ha mai fatto un' offerta concreta per acquistarlo. Chiacchiere e speculazioni giornalistiche. È arrivato a gennaio 2022, firma un contratto con scadenza 2025 e il sottoscritto, già sei mesi dopo, ha proposto un adeguamento di contratto riconoscendogli l’importanza del lavoro svolto in precedenza. Gli proponevo il 40% in più di quanto percepiva. Il calciatore ha fatto ulteriori richieste, legittime. E Iervolino in prima persona lo ha accontentato, parliamo del 70% in più. Prima io e poi la proprietà abbiamo fatto grandi sforzi per trattenere il capitano della Salernitana. Ad oggi abbiamo esattamente la stessa idea e, ad oggi, non ci sono offerte concrete. So che è esercizio si fa su Mazzocchi."