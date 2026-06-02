Salah-Eddine vuole convincere Gasperini. Il terzino marocchino, dopo un’ottima stagione in prestito al PSV, non sarebbe più convinto di continuare la sua avventura in Olanda. Il club olandese avrebbe voluto trattenerlo, forte anche di un’opzione di acquisto fissata a 8 milioni di euro. Ma non si è mai arrivati a un’intesa contrattuale definitiva tra il PSV e il giocatore per un eventuale riscatto. Come riporta il De Telegraaf, il marocchino avrebbe espresso la volontà di non forzare la mano e di tornare alla Roma per svolgere il ritiro con i giallorossi. Salah-Eddine ora vuole giocarsi le sue chance e dimostrare il suo valore. Intanto il Mondiale lo vede insieme a El Aynaoui. Una coppia che potrebbe ritrovarsi anche a Roma nella prossima stagione.