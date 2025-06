Saelemaekers resta al Milan: vani i tentativi della Roma. Retroscena Tare-Ghisolfi

Alexis Saelemaekers rimarrà al Milan. Ieri il calciatore belga ha compiuto 26 anni e gli auguri sono arrivati anche della Roma, ma il futuro dell'esterno ex Bologna sarà in rossonero. Dopo una stagione in prestito nella Capitale, ora Saelemaekers avrà l'occasione di giocarsi le proprie chances a Milano anche per volontà di Massimiliano Allegri che, come tutti gli allenatori che lo hanno avuto a disposizione (da Pioli a Fonseca, passando per Thiago Motta e Ranieri) è convinto che la sua duttilità tattica possa rivelarsi importante durante la stagione. Anche la scorsa estate Fonseca lo avrebbe voluto trattenere in rossonero, ma la società per arrivare ad Abraham aveva scelto di darlo alla Roma impostando prima uno scambio e poi un doppio prestito con diritto di riscatto e infine, non trovando la quadra sulle valutazioni dei due cartellini e relativi ingaggi, un prestito secco. A rivelarlo è TuttoSport. Come noto la Roma aveva tentato negli ultimi mesi di intavolare una trattativa per acquistare il belga, ma da Casa Milan la risposta è sempre stata un 'no'. E spunta anche un retroscena riguardante Ghisolfi: il 26 maggio scorso, come noto, l'ormai ex ds giallorosso si era recato a Milano per parlare con Tare, al primo giorno di lavoro in rossonero, ma l'ex dirigente della Lazio ha chiuso le trattative in tal senso.