Sabitzer spiazza tutti e scrive “buongiorno” dalle Maldive. I tifosi: “Vieni a Roma”

Marcel Sabitzer parla già italiano in attesa di sviluppi in sede di calciomercato. Il centrocampista questa mattina sui social ha voluto dare il "Buongiorno" a tutti i suoi follower dalle Maldive ma la curiosità è stata propria la scelta della lingua italiana. Sui social molti tifosi, bavaresi in particolare, si sono domandati il motivo di questa scelta: "Vuole dirci qualcosa?". La verità è che l'interesse della Roma è sempre più concreto nonostante le difficoltà, non poche, che ci sono nel portare a termine l'operazione, in prims l'ingaggio. L'austriaco a Monaco ha uno stipendio netto di circa 7 milioni di euro, troppi per le casse giallorosse ma la speranza di Pinto infatti è di portare a termine un'operazione in stile Wijnaldum con parte dello stipendio pagata proprio dal Bayern. Perso però Frattesi, i giallorossi hanno virato fortemente sul 29enne di Wels che dopo una seconda parte di stagione non da protagonista al Manchester United (3 gol in 18 presenze), ha voglia di rilanciarsi. Il Bayern Monaco non avrebbe problemi a lasciarlo partire, come fatto già a gennaio, ma al momento ha rispedito al mittente l'offerta giallorossa di un prestito con diritto di riscatto. Dalle parti dell'Allianz Arena, preferirebbero inserire l'obbligo così da essere sicuri della cessione la prossima estate. Ora servirà trattare e il ritiro sul Lago di Garda potrebbe facilitare gli incontri tra le parti. I Bavaresi hanno infatti annunciato che la prima settimana di raduno (dal 15 al 20 luglio), la trascorreranno proprio tra Riva del Garda e Arco, un motivo in più per incontrarsi e trovare un accorso.