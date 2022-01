Fazio-Salernitana, Sabatini: “Vorrebbe venire. Manca l’accordo sul contratto”

Il ds della Salernitana: "Bisogna trovare una quadra contrattuale"

Diawara e Fazio sono i prossimi possibili partenti in casa Roma. Molto vicino alla cessione il centrale argentino. Su di lui, ha parlato il ds della Salernitana Walter Sabatini, e lo ha fatto a TuttoSalernitana.com. Queste le sue parole sulla trattativa: “Verrebbe molto volentieri, è un uomo pieno di orgoglio e che onora gli impegni, bisogna solo trovare una quadra contrattuale sulla durata e non economicamente. Ha dato anche disponibilità di rimanere in serie B, qualora non dovessimo riuscire a salvarci”.