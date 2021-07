Rui Patricio rinuncia alle vacanze per la Roma: può aggregarsi in Portogallo

Il portoghese dovrebbe essere a disposizione di Mourinho dalla seconda fase di ritiro che dovrebbe svolgere ad Algarve e in cui la Roma giocherà in amichevole con Porto, Betis e Siviglia

Rui Patricio è sempre più vicino alla Roma. Oggi la presenza di Mendes alla conferenza di Mourinho è stata senza dubbio un indizio importante per il portiere portoghese, che entro domenica dovrebbe diventare un giocatore giallorosso. Come riporta 'Sky Sport', il portiere del Wolverhampton ha voluto così tanto la Roma da rinunciare a una settimana di vacanza (è reduce dall'Europeo). Questo perché Rui Patricio dovrebbe aggregarsi al gruppo nella seconda fase di ritiro che Mourinho dovrebbe svolgere in Portogallo, ad Algarve, dove i giallorossi potrebbero affrontare Porto, Betis e Siviglia in amichevole. Il portiere 33enne raggiungerà i nuovi compagni e la Roma pagherà poco più di 11 milioni di euro. Una cifra elevata per un giocatore di quella età e con un solo anno di contratto, che però per il Wolverhampton erano praticamente due dal momento che tra Rui Patricio e gli inglesi c'era già un accordo verbale per il rinnovo fino al 2023.