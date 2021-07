Rui Patricio, previste per lunedì le visite mediche a Roma

Ad un passo dalla chiusura la trattativa per il nuovo numero uno dei giallorossi atteso ad inizio settimana nella capitale

Sono previste per lunedì le visite mediche di Rui Patricio nella capitale. Dopo una lunga trattativa sembra essere arrivata la fumata bianca sulla trattativa che vedrà il portiere portoghese vestire la maglia della Roma. Secondo Sky Sport è davvero questione di giorni per definire l'arrivo del rinforzo richiesto da José Mourinho. Il portiere arriva da Wolverhampton per una cifra vicina ai 10 milioni di euro (più bonus). Dopo 3 anni in Premier League il portoghese è pronto a diventare il nuovo numero uno della Roma, dopo la partenza di Pau Lopez direzione Marsiglia.