Rovella verso la Juventus: accordo per 10 milioni, rimarrà in prestito al Genoa

Nicolò Rovella con ogni probabilità sarà un giocatore della Juventus. Il giovane centrocampista del Genoa, classe 2001, è stato accostato nelle ultime settimane anche a Roma e Inter, che insieme ai bianconeri sembrano i club più interessati al talento rossoblù. Secondo ‘gazzetta.it‘, però, Agnelli e Paratici hanno bruciato la concorrenza come successo un anno fa con Kulusevski. L’operazione sarà chiusa nelle prossime ore, ma Rovella verrà acquistato dalla Juventus a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Il 19enne centrocampista, che ha attualmente il contratto in scadenza nel 2021 ma verrà rinnovato prima della cessione, dovrebbe restare in prestito al Genoa. L’accordo non è ancora ufficiale, le parti sono al lavoro per limare i dettagli dell’accordo. In particolare ballano, oltre al prolungamento del calciatore con i rossoblù, anche alcune contropartite. Tra queste potrebbe esserci Manolo Portanova.